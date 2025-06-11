Маск признал, что его посты о Трампе зашли «слишком далеко»

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что его посты о президенте США Дональде Трампе зашли «слишком далеко».
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.
9 июня предприниматель признался, что главный удар по своей репутации нанес сам.
Комментарий появился на фоне недавнего обмена колкими репликами между Маском и Дональдом Трампом в соцсетях. Маск жестко раскритиковал экономическую политику Белого дома.
В ответ Трамп обвинил Маска в безответственности, пригрозил прекратить госконтракты с его компаниями и назвал его «сумасшедшим». Также президент заявил, что «сильно разочаровался» в Илоне Маске из-за критики законопроекта. Маск в ответ написал в X, что Трамп не смог бы победить на выборах президента без поддержки бизнесмена.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на фоне скандала предлагал предоставить Маску политическое убежище и гражданство России.
Ранее в Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска.