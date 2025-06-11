На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кардинал Ватикана продолжит миссию по Украине

Кардинал Дзуппи продолжит гуманитарную миссию Ватикана по Украине
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи продолжит гуманитарную миссию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, моя миссия будет продолжена», — заявил он.

По его словам, «она носит чисто гуманитарный характер».

Дзуппи отметил, что в ближайшее время в координации с посольством России в Ватикане будут обсуждаться дальнейшие шаги. В частности, речь идет о согласовании списков для обмена пленными и возвращении детей.

До этого госсекретарь США Марко Рубио встретился с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее заявил, что папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Российская сторона отказалась от данного предложения.

Ранее папа Римский Лев XIV заявил, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами