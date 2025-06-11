Кардинал Ватикана продолжит миссию по Украине

Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи продолжит гуманитарную миссию по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, моя миссия будет продолжена», — заявил он.

По его словам, «она носит чисто гуманитарный характер».

Дзуппи отметил, что в ближайшее время в координации с посольством России в Ватикане будут обсуждаться дальнейшие шаги. В частности, речь идет о согласовании списков для обмена пленными и возвращении детей.

До этого госсекретарь США Марко Рубио встретился с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее заявил, что папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Российская сторона отказалась от данного предложения.

Ранее папа Римский Лев XIV заявил, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза».