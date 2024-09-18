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Премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений в случае новых санкций

Премьер Грузии Кобахидзе пригрозил США пересмотром отношений при новых санкциях

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что Тбилиси собирается пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, если Соединенные Штаты введут очередные санкции. Об этом пишет портал Newsgeorgia.ge.

После встречи с послом США Робин Данниган Кобахидзе заявил, что Тбилиси «существенно пересмотрит» позиции в отношениях с Вашингтоном в случае новых решений о санкциях.

«Приняв такое решение [о санкциях в адрес 64 граждан от 16 сентября], американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения это может повлечь существенный пересмотр позиции Грузии в грузино-американских отношениях», — заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что эти рестрикции направлены «на увеличение шансов оппозиции перед выборами». Кобахидзе также предупредил, что они контрпродуктивны и не напугают власть.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

Ранее в правящей партии Грузии отреагировали на очередные санкции США.

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