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Украинские солдаты жалуются на сильную нехватку оружия и истощение

Le Point: солдаты ВСУ сообщают о сильной нехватке оружия и усталости на фронте

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о сильной нехватке оружия и усталости на фронте. Об этом сообщает французское издание Le Point.

«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно <...> да, ситуация требует срочного решения», — заявил один из опрошенных солдат.

Опрошенные солдаты утверждают, что российская армия обладает неисчерпаемым запасом снарядов, а также численным преимуществом, из-за чего ВС России получили возможность вести активное давление на нескольких участках фронта.

Солдаты ВСУ считают, что в данный момент положение на фронте такое же критическое, как и в начале спецоперации на Украине.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что Украина может потерять в 2024 году территории из-за сокращения помощи со стороны западных государств.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция, а власть Владимира Зеленского падет.

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