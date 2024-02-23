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Западный наемник ВСУ рассказал, почему у украинской армии проблемы на фронте

Наемник ВСУ: линия фронта «сыпется со всех сторон» из-за нехватки снарядов

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Западный наемник в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что линия фронта «сыпется со всех сторон». Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Наемник рассказал, что отказался от своего южноафриканского происхождения и называет себя британцем, потому что, по его словам, ЮАР поддерживает Россию.

По его словам, тяжелая ситуация у ВСУ происходит из-за задержек в поставках западного вооружения. Он обратился к политикам из европейских стран и заявил, что считает недопустимыми задержки военной помощи Киеву.

До этого в результате ракетного обстрела недалеко от Андреевки в ДНР уничтожили четверых колумбийских наемников, которые воевали на стороне Украины. Среди боевиков был 28-летний уроженец муниципалитета Барранкилья на севере Колумбии Вильмер Мартинес Васкес. Он вступил в «Интернациональный легион» ВСУ в апреле 2023 года.

По словам родственников, 19 февраля он вместе с тремя товарищами, также колумбийцами, попал под российский ракетный удар в районе города Курахово (недалеко от Авдеевки). Никаких официальных уведомлений со стороны украинских властей родственники не получили и узнали об этом со слов сослуживца. Опознать Васкеса удалось только по серебряным цепочкам, которые он носил.

Ранее стало известно о бегстве наемников из Колумбии с позиций ВСУ.

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