Захарова ответила на заявление главы СБУ о подготовке новых терактов в России

Захарова назвала явкой с повинной слова главы СБУ Малюка о новых терактах в РФ

Слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России стали «явкой с повинной» со стороны представителя международной террористической ячейки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что методом реализации своих действий ведомство выбирает терроризм. А учитывая, что «финансирование идет из-за рубежа, это международный терроризм», заключила дипломат.

До этого Малюк заявил, что СБУ готовит новые удары по территории России после недавних атак на аэродромы. По его словам, Москве следует ждать «новых сюрпризов», они будут не менее болезненными, чем операция «Паутина».

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что в период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут предпринимать попытки провести провокации и террористические акции на территории России.

Ранее сообщалось, что операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне.