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В Раде назвали цель наступления России в Сумской области

Безуглая: целью наступления России в Сумской области является Украина
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Станислав Красильников/РИА Новости

Целью наступления российских войск в Сумской области является Украина. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, это наступление на Киев. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — написала она.

Депутат отметила, что до Киева ВС России с текущих позиций в Сумской области — порядка 300 км.

Безуглая выразила мнение, что такая ситуация сложилась, поскольку Соединенные Штаты «сняли барьеры» для РФ, отказавшись от роли «мирового полицейского».

Накануне депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают Сумскую область невероятными темпами.

7 июня бывший спикер генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что за неделю подразделения Вооруженных сил России продвинулись в Сумской области. По его словам, если произойдет прорыв фортификаций, это может указывать либо на плохую работу областной военной администрации, либо на то, что российские войска имеют преимущество в ресурсах.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.

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