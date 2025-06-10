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Европейский министр посетил Херсон

Глава МИД Литвы Будрис первым из европейских министров посетил Херсон
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Kęstutis Budrys/X

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой посетил город Херсон, который в данный момент находится под контролем Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Как отметил Сибига, Будрис стал первым иностранным министром, посетившим город с осени 2022 года. По его словам, визит Будриса стал «мощным знаком солидарности» с Украиной.

«Мы глубоко благодарны нашим литовским коллегам за их непоколебимую приверженность и мужество в поддержке Украины и нашего народа. Украина и Литва стоят бок о бок, полные решимости противостоять российской агрессии и обеспечить ответственность за российские преступления», — написал глава МИД Украины.

До этого Кастутис Будрис, прибывший в понедельник с визитом в Киев, пожаловался, что добирался до столицы Украины под «шквал ракет и дронов», выпущенных ВС РФ.

«Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, которые обрушились на города Ровно и Дубно», – сообщил Будрис.

Херсонская область по итогам референдума в 2022 году вошла в состав России. Однако часть региона, в том числе город Херсон, остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее в Госдуме предрекли продолжение ответных ударов по Украине.

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