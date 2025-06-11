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В ГД выразили беспокойство по поводу поддержки Украины со стороны ФРГ

Руководитель ЕР Васильев: ФРГ, поддерживающая ВСУ, ведет преступную деятельность
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Германия, поддерживающая Украину, ведет преступную деятельность и боится понести ответственность за это. Такое заявление сделал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в комментарии телеканалу «Вести».

«‎Это, по сути, преступники сегодня. Они должны нести ответственность. А преступник, совершивший тяжкое преступление, он боится ответственности. И поэтому вот это состояние, втягивание в этот преступный процесс нелегитимной власти Украины, который провоцирует и другие страны, не остановится само по себе», — сказал он.

7 июня китайские эксперты высказали мнение, что политические шаги германского канцлера Фридриха Мерца могут привести к резкому ухудшению отношений с Россией. Аналитики Sohu подчеркивают крайне негативное отношение российского руководства к намерениям Мерца предоставить дальнобойные ракеты Taurus украинским военным, а также к «ослаблению ограничений» на использование подобных вооружений радикальными группировками.

По мнению китайских экспертов, глава немецкого дипломатического ведомства Йоханн Вадефуль может быть одним из немногих чиновников ФРГ, осознающих потенциальные последствия возникшей напряженности. В своей речи он ранее упоминал о значительном ядерном потенциале России.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.

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