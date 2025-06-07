Китайские эксперты высказали мнение, что политические шаги германского канцлера Фридриха Мерца могут привести к резкому ухудшению отношений с Россией. Об этом пишет издание Sohu.

«С учетом жесткой позиции Путина вероятность такого сценария очень высока», — отмечают журналисты, комментируя возможные ответные действия российской армии против целей в Германии.

Аналитики Sohu подчеркивают крайне негативное отношение российского руководства к намерениям Фридриха Мерца предоставить дальнобойные ракеты Taurus украинским военным, а также к «ослаблению ограничений» на использование подобных вооружений радикальными группировками.

По мнению китайских экспертов, глава немецкого дипломатического ведомства Йоханн Вадефуль может быть одним из немногих чиновников ФРГ, осознающих потенциальные последствия возникшей напряженности. В своей речи он ранее упоминал о значительном ядерном потенциале России.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Мерц добивается от Дональда Трампа возврата к стратегии безоговорочной поддержки Украины.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.