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В РФ заявили о скором ответе на давление ФРГ в отношении главы офиса «России сегодня»

Захарова: ответ РФ на давление ФРГ в отношении Феоктистова скоро последует
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Телеграм-канал «МИД России»

Ответные меры России на давление Германии в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова находятся в проработке и последуют в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По мнению дипломата, немецкие власти взяли курс на выдавливание любой ценой любого медийного присутствия России из своего информационного пространства.

Захарова подчеркнула, что Берлин должен объясниться, почему происходит преследование российских журналистов.

«На такие акты пещерной русофобии и политической цензуры мы обязательно отреагируем», — подчеркнула представитель МИД РФ.

10 июня Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и забрала паспорта у его жены и семилетней дочери. По словам журналиста, правоохранители изъяли паспорта под предлогом того, что семья может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Глава представительства медиагруппы также заявил, что его 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

Ранее гендиректор «России сегодня» напомнил Германии о двух развязанных мировых войнах.

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