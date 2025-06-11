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МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции США и Британии на призыв вразумить Украину

Рябков: Россия обеспокоена нулевой реакцией Запада на призывы образумить Украину
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны стран Запада на просьбу российской стороны повлиять на Украину и прекратить эскалацию. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Речь шла об атаках Украины на российские военные аэродромы.

«Мы увидели тревожное проявление пренебрежения со стороны тех государств, кто управлял этой акцией в режиме реального времени», — сказал он.

По словам Рябкова, отсутствие реакции США и Британии на требования России означает признание их соучастия в подобного рода действиях.

Накануне возможного организатора удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам Артема Тимофеева и его супругу Екатерину внесли в список террористов и экстремистов.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Исполнители атаки активировали БПЛА дистанционно и нанесли удары по аэродромам, на которых находились бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

При этом беспилотники вылетали из грузовиков, принадлежащих Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее стали известны подробности о бизнесе возможного организатора атак на аэродромы.

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