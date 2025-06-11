На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Часть сотрудников спецслужб Украины хотят отправить на фронт

«Страна.ua»: в Раду внесли законопроект о переводе сотрудников спецслужб в ВСУ
close
Sgt Jimmy Wise/UK MOD/Reuters

Комитет по нацбезопасности внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому часть сотрудников украинских спецслужб смогут перевести в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) страны. Их должны были отправлять на фронт еще в рамках прошлогоднего закона об усилении мобилизации, однако на практике этого не происходило.

«На практике оказался пробел в законодательстве, в частности в части отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в Вооруженные Силы и другие военные формирования», — приводится в публикации выписка из пояснительной записки авторов законопроекта.

В издании также обратили внимание на то, что на конец 2024 года в полиции Украины насчитывалось около 70-75 тысяч мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. 90% из них получили защиту от мобилизации.

До этого в немецком издании Berliner Zeitung не исключили, что из-за ощутимых потерь в рядах ВСУ и участившихся случаев дезертирства на Украине могут начать мобилизовать трудоспособных женщин.

Автор статьи отметил, что подобные дискуссии ведутся в стране уже три года. В издании подчеркнули, что если ситуация на фронте продолжит ухудшаться, то разговоры об отправке женщин на линию боевого соприкосновения могут быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность.

Ранее на Украине призвали женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами