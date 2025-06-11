Часть сотрудников спецслужб Украины хотят отправить на фронт

Комитет по нацбезопасности внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому часть сотрудников украинских спецслужб смогут перевести в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) страны. Их должны были отправлять на фронт еще в рамках прошлогоднего закона об усилении мобилизации, однако на практике этого не происходило.

«На практике оказался пробел в законодательстве, в частности в части отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в Вооруженные Силы и другие военные формирования», — приводится в публикации выписка из пояснительной записки авторов законопроекта.

В издании также обратили внимание на то, что на конец 2024 года в полиции Украины насчитывалось около 70-75 тысяч мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. 90% из них получили защиту от мобилизации.

До этого в немецком издании Berliner Zeitung не исключили, что из-за ощутимых потерь в рядах ВСУ и участившихся случаев дезертирства на Украине могут начать мобилизовать трудоспособных женщин.

Автор статьи отметил, что подобные дискуссии ведутся в стране уже три года. В издании подчеркнули, что если ситуация на фронте продолжит ухудшаться, то разговоры об отправке женщин на линию боевого соприкосновения могут быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность.

Ранее на Украине призвали женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации.