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Глава МАГАТЭ подвел итог переговоров с РФ

Глава МАГАТЭ Гросси назвал атаки на любые атомные станции недопустимыми
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РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что атаки на любые атомные объекты являются недопустимыми, передает ТАСС.

«Любые атаки на любые атомные объекты являются серьезнейшей и важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС», — подчеркнул он.

По словам Гросси, это является «абсолютно невообразимым и представляющим абсолютную угрозу».

До этого стало известно, что главной темой переговоров РФ с МАГАТЭ в Калининграде стала безопасность ЗАЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов организации на станции.

Глава «Росатома» назвал состоявшиеся переговоры глубокими и содержательными, но порой острыми. При этом Лихачев отметил, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации на станции.

Ранее ВСУ атаковали тренажер реактора АЭС.

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