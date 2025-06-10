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«Не просто мода»: у Лабубу внезапно нашли общие черты с дубайским шоколадом

Психолог Сурина: популярность Лабубу схожа с хайпом вокруг дубайского шоколада
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Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Лабубу и их бешеная популярность во всем мире имеют под собой психологическую и маркетинговую основу. Во многом спрос на эти игрушки похож на раздутый хайп вокруг дубайского шоколада, причем ключевая общая черта – это принцип «чем дороже – тем лучше», заявила RT кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина.

В апреле и мае самая дорогая Лабубу стоила 59 тыс. рублей, уточняет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Половина всех продаж Лабубу приходится на столицу, где средний чек на игрушку составляет чуть более 8 тыс. рублей. В регионах он ниже — почти 7 тыс. При этом число покупок с 1 по 20 мая превысило аналогичный уровень апреля в 20 раз.

«Бесплатное обесценивается... То есть позволить себе что-то дорогое, это значит почувствовать себя круче и, соответственно, притянуть даже какую-то удачу», — пояснила психолог.

По ее словам, это прямой результат усилий маркетологов, которые стараются воздействовать на психику людей ради высоких продаж. Большую роль при этом играет эксклюзивность товара – это повышает самооценку их обладателей. Поэтому в первую очередь подобные атрибуты скупают как раз люди, у которых есть с самооценкой проблемы, считает специалист.

Поэтому Лабубу – это не просто игрушка, а современный способ продемонстрировать миру свою независимость и силу. При этом феномен популярности этой игрушки необязательно негативный – она может быть своего рода «опорой», которая помогает людям преодолевать тревогу, стресс, отметила Сурина. По ее словам, речь идет не просто о моде, а о способе почувствовать устойчивость и уверенность в себе.

Напомним, Российская академия образования (РАО) сообщила, что проведет экспертизу популярной игрушки «Лабубу», в ходе которой специалисты тщательно изучат куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям. Он отметил, что обязательно будет оцениваться соответствие игрушки российской культуре, возрастным особенностям детей, заявленным производителями, ее образовательная ценность и другие параметры. Савенков уточнил, что РАО не может запретить продажу игр или игрушек, но может предоставить экспертные рекомендации.

Ранее эксперт раскрыла несколько схем мошенничества с Лабубу.

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