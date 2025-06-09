Илон Маск с иронией заявил, что сам портит себе репутацию

Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации

Предприниматель Илон Маск в соцсети X пошутил, что главный удар по своей репутации нанес сам.

«Поразительно, сколько было попыток испортить мою репутацию, особенно с моей стороны», — написал предприниматель.

Комментарий появился на фоне недавнего обмена колкими репликами между Маском и Дональдом Трампом. Маск жестко раскритиковал экономическую политику Белого дома. Он даже поддержал идею импичмента бывшему президенту.

В ответ Трамп обвинил Маска в безответственности, пригрозил прекратить госконтракты с его компаниями и назвал его «сумасшедшим». Также президент заявил, что «сильно разочаровался» в Илоне Маске из-за критики законопроекта. Маск в ответ написал в соцсети X, что Трамп не смог бы победить на выборах президента без поддержки бизнесмена.

«Демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате», — заявил он, обвинив президента в неблагодарности.

После этого Маск заявил, что Трамп был замешан в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуализированной эксплуатации.

Ранее Маск впервые поддержал Трампа после ссоры.