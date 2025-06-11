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Мерц недоволен ударами ВС РФ по территории Украины

Канцлер ФРГ Мерц раскритиковал массированные удары ВС РФ по Украине
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство последними массированными ударами ВС РФ по территории Украины. Его слова приводит Welt.

Мерц утверждает, что Россия якобы совершает «серьезные военные преступления».

По его словам, ВС РФ поступают «сознательно и безжалостно», а действия России нельзя считать «пропорциональным ответом» на «очень точные» удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации.

Накануне российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. В министерстве добавили, что удар наносился также по инфраструктуре военных аэродромов. Минобороны уточнило, что все назначенные цели были поражены.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «сильнейших атаках» ВС РФ по Киеву и Одессе, в связи с чем призвал союзников прямо сейчас ввести «разрушительные санкции» против Москвы.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после удара ВС РФ.

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