В МИД заявили о планах России ответить на «агрессивные действия» Германии

Россия в рамках закона и «гостеприимства» ответит на «агрессивные действия» Германии в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В связи с агрессивными, деструктивными и выходящими за рамки морали, этики и нравственности действиями официального Берлина Москва предпримет соответствующие меры и в отношении журналистов из Германии», — сказала дипломат.

10 июня Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и забрала паспорта у его жены и семилетней дочери. По его словам, правоохранители изъяли паспорта под предлогом того, что семья может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Глава представительства медиагруппы также заявил, что его 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

Ранее гендиректор «России сегодня» напомнил Германии о двух развязанных мировых войнах.