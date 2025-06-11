Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Казахстан с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Telegram-канале.

Китайский лидер будет находиться в Астане с 16 по 17 июня. Он приедет в Казахстан по приглашению главы этого государства, уточняется в заявлении.

«В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства», — отмечается в тексте.

Более того, 17 июня в Астане состоится саммит «Центральная Азия — Китай». В том числе на мероприятии будут присутствовать лидеры стран региона.

31 мая заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить КНР в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время Москва и Пекин ведут работу над программой предстоящих переговоров российского лидера и Си Цзиньпина. В частности, стороны согласовывают документы, которые могут быть приняты по итогам встречи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину.