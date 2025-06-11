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В Красноярске назначен исполняющий обязанности мэра

ТАСС: и.о. мэра Красноярска назначен первый замглавы города Шувалов
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Администрация г. Красноярска

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Об этом сообщает мэрия города в Telegram-канале.

«Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Борисович Шувалов», — говорится в сообщении.

Шувалов поделился, что на встрече с губернатором края Михаилом Котюковым обсудил ряд важных вопросов. В частности, речь шла о реализации проектов развития, подготовке к новому отопительному сезону, ремонте дорожного покрытия и благоустройстве.

По его словам, на отдельном контроле находится проект празднования 400-летия Красноярска и принятие бюджета на ближайшие три года.

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе. Все они были связаны именно с дорожной инфраструктурой. Как сообщил депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын.

Логинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей.

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