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Посол рассказал о взаимодействии России и США по стратегической стабильности

Посол Даричев: подвижек по стратегической стабильности России и США сейчас нет
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время подвижек во взаимодействии России и США по стратегической стабильности не ожидается. Об этом заявил посол РФ в Штатах Александр Даричев в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что взаимодействие между странами по данному вопросу нельзя обособлять от общей ситуации в военно-политической сфере.

«В условиях, когда при предшествующей администрации Вашингтон стал де-факто стороной конфликта на Украине, а военная помощь режиму в Киеве продолжается после смены власти в Белом доме, ожидать подвижек в этой чувствительной сфере не приходится», — сказал Даричев.

9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога РФ с США по стратегической стабильности возможно при восстановлении равноправных отношений между странами. По его словам, у администрации американского президента Дональда Трампа есть желание возобновить стратегический диалог.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение России к диалогу с США по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений. Дипломат отметила, что пока условия не вызрели.

Ранее Песков раскрыл мотивы России в реставрации отношений с США.

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