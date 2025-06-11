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Зеленский снова призвал остановить Россию

Зеленский вновь призвал остановить Россию во время вечернего обращения
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения снова призвал остановить Россию. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

«Их нужно остановить. И это нужно не только нам на Украине — весь мир выиграет от принуждения России к миру», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше изменятся технологии ведения боевых действий. По его словам, при подобном исходе событий «угроза возрастет для всех».

10 июня Зеленский заявил, что удары российских войск «стали громче», чем попытки Соединенных Штатов и других стран «принудить» Россию к миру, в связи с чем призвал к действиям против Москвы. По его мнению, на РФ необходимо оказать «жесткое давление ради мира».

29 мая президент Украины заявил, что Западу необходимо оказать «достаточное давление» на Россию, потому что она якобы не хочет мирного урегулирования ситуации. По его мнению, РФ «затягивает» вооруженное противостояние.

Ранее Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России.

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