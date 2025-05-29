Зеленский захотел «достаточных санкций» и «достаточного давления» на Россию

Западу необходимо оказать «достаточное давление» на Россию, потому что она якобы не хочет мирного урегулирования ситуации. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский пожаловался на то, что до сих пор никто не видел российский меморандум по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, Россия «затягивает» вооруженное противостояние.

«Это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию», — подчеркнул он.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждения завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского.