Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода миротворцев на Западную Украину

Венгрия с помощью своих агентов собирала информацию о возможной реакции жителей Закарпатья на ввод в этот регион Западной Украины венгерских миротворцев. Об этом в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил украинский президент Украины Владимир Зеленский.

«Вопросы военного характера задавались в 2024-25 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года. Почему было необходимо искать наши уязвимые места в приграничном регионе Украины и Венгрии? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили элемент системы противовоздушной обороны С-300? Они интересовались, что скажут жители Карпатского региона о присутствии венгерских миротворцев. А также о том, где дислоцируются различные наши воинские части», — сказал глава государства.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о выдворении из страны двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

В тот же день в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее Венгрия захотела превратить Украину в буферную зону между Россией и Евросоюзом.