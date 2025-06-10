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Хуситы предупредили посольства в Тель-Авиве о будущих атаках

Хуситы призвали перенести посольства в Тель-Авиве подальше от целей мятежников
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Reuters

Глава Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат обратился к государствам, чьи посольства расположены в Тель-Авиве, с призывом перебазировать дипмиссии в более безопасное место. Его слова приводит Al Masirah.

Аль-Машат связал это обращение с риском для посольств, расположенных вблизи объектов, которые могут стать целями хуситов в районе Яффо (Тель-Авив). Он призвал правительство Израиля обеспечить перенос посольств для гарантии их безопасности.

«Для обеспечения безопасности посольств [иностранных] государств, находящихся вблизи законных целей наших сил в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС), мы призываем обязать правительство противника перенести эти посольства на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.

3 июня хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве при помощи баллистической ракеты.

Ранее хуситы заявили об ударе по аэропорту в Израиле.

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