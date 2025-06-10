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Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению стран ОДКБ

Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Речь идет о соглашении от 10 декабря 2010 года, подписанном в Астане 28 ноября 2024 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что протокол нацелен на совершенствование правовой базы для временного пребывания военных формирований и вооружений системы коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ.

В октябре прошлого года министерство обороны Казахстана предложило внести изменения в соглашение о статусе формирований. Военное ведомство предложило направлять формирования в другую страну только в случае угрозы или совершения вооруженного нападения в отношении одного или нескольких государств организации, а также для предотвращения кризисных ситуаций, ликвидации ЧС, оказания гуманитарной помощи, совместных учений и внезапных проверок.

Ранее ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам.

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