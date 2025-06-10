Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности»

Вокруг Белоруссии сложилась сложная обстановка, республике не дадут спокойно жить. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания на киностудии «Беларусьфильм», видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

По его словам,«вокруг война бушует», ведутся разговоры о том, чтобы блокировать Балтийское море.

«Еще ниже — война на Украине. Еще ниже — на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией. – «Газета.Ru»). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет », — сказал Лукашенко.

В мае белорусский президент заявлял, что Польша и Литва намерены установить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения.

Он также обвинил Евросоюз, изначально создававшийся как экономическо-политический союз, в том, что объединение превратилось в «тоталитарный военный блок с реваншистской повесткой».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовится к войне.