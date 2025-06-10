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Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности»

Лукашенко заявил, что Белоруссии не дадут спокойно жить
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Вокруг Белоруссии сложилась сложная обстановка, республике не дадут спокойно жить. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания на киностудии «Беларусьфильм», видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

По его словам,«вокруг война бушует», ведутся разговоры о том, чтобы блокировать Балтийское море.

«Еще ниже — война на Украине. Еще ниже — на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией. – «Газета.Ru»). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет », — сказал Лукашенко.

В мае белорусский президент заявлял, что Польша и Литва намерены установить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения.

Он также обвинил Евросоюз, изначально создававшийся как экономическо-политический союз, в том, что объединение превратилось в «тоталитарный военный блок с реваншистской повесткой».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовится к войне.

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