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СМИ: власти США при Байдене отслеживали навещавших Маска иностранцев

WSJ: минюст и МВБ США отслеживали навещавших Илона Маска иностранцев
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Nathan Howard/Reuters

Министерства юстиции и внутренней безопасности США отслеживали иностранцев, навещавших миллиардера Илона Маска в период президентства бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ведомства в 2022-2023 годах отслеживали иностранцев, которые прибывали и уезжали из владений Маска. Расследование минюста и МВБ было сосредоточено на людях, встречавшихся с предпринимателем, из стран Восточной Европы и других мест.

Издание подчеркивает, что с ходом следственных действий были ознакомлены несколько ведомств, включая ФБР. Расследование не было доведено до предъявления каки-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен.

До этого сообщалось, что Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме после спора о невыполненных обещаниях по сокращению госрасходов. Инцидент резко обострил отношения между Маском и Дональдом Трампом. Теперь под угрозой госконтракты SpaceX и Tesla, а сам Маск начал консультации о создании новой политической партии.

Ранее Трамп ответил на вопрос о Маске и наркотиках.

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