В Калифорнии сгорел город, в котором снимали «Мир Дикого запада»
Исторический американский город Парамаунт Ранч, в котором проходили съемки различных кинолент, в том числе сериала «Мир Дикого запада», полностью сгорел. Об этом сообщается в твиттере Национальной зоны отдыха Санта Моника Маунтинс.
Как отмечается, детальной информации о пожаре пока нет, но, судя по имеющимся фотографиям, все основные объекты сгорели.
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Подчеркивается, что доступ к месту происшествия пока затруднен.
В студии HBO заявили, что степень ущерба, нанесенная городу, еще не исследована.
Сообщается, что в Парамаунт Ранч проходили съемки таких фильмов, как «Дом у озера», «Попавший под призыв», а также сериалов «Менталист», «Думан» и «Скорострел».