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Патрушев рассказал о попытках нарушения морской границы России

Патрушев: фиксируются новые провокации против России на Балтике
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Павел Бедняков/РИА Новости

Новые провокации фиксируются против России в Балтийском море. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Говоря об обстановке вдоль российских морских рубежей, он отметил, что морская граница России составляет более 38 тыс. км, и на всех участках границы происходят попытки ее нарушения.

«Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане», — сказал Патрушев.

По его словам, анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, указывает на усиление угроз морским рубежам РФ в будущем.

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