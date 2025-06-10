Еврокомиссия официально предложила наложить санкции на «Северные потоки»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила наложить санкции на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

«Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против «Северного потока» и «Северного потока — 2», — сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Она объяснила, что это приведет к запрету для всех компаний Европы на какое-либо взаимодействие с газопроводами и их оператором.

6 июня газета Financial Times писала, что Европейский союз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву».

3 июня официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что согласованное применение санкций Евросоюза и возможных новых американских санкций, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос об ужесточении антироссийских санкций.