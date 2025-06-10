Зеленский рассказал о полномочиях украинской делегации на переговорах с РФ

Зеленский: Украина не может обсуждать на переговорах с РФ территориальный вопрос

Делегация Украины на переговорах по урегулированию конфликта уполномочена обсуждать с РФ только гуманитарные вопросы в рамках меморандума. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Наш меморандум является основой для переговоров», — сказал украинский политик.

Зеленский отметил, что украинская переговорная группа имеет мандат обсуждать судьбу военнопленных и якобы похищенных РФ детей, а также вопросы временного прекращения огня. Однако мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины у переговорщиков нет, подчеркнул украинский лидер, добавив, что это конституционный вопрос.

До этого агентство Reuters раскрыло основные положения из меморандума Украины по урегулированию конфликта. В их числе полное и безусловное прекращение огня на суше, на море и в небе.

Кроме того, Украина отказывается признавать контроль РФ над утраченными с февраля 2014 года территориями. В качестве меры по укреплению доверия предлагается провести обмен пленными «всех на всех». Также документ предполагает «недопущение повторной агрессии» через установление гарантий безопасности для Украины и участие международного сообщества в переговорах.

Ранее в МИД РФ высказались о юридическом оформлении результатов СВО.