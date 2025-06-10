Глава МИД Белоруссии оценил вклад Лаврова в дипломатию

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков поздравил коллегу из России Сергея Лаврова с награждением орденом святого апостола Андрея Первозванного I степени и назвал его «эпохой в современной российской дипломатии». Его слова приводит РИА Новости.

«В данном случае ваша работа была оценена не только как высокого государственного деятеля, но и человека, представляющего, на мой взгляд, целую эпоху современной российской дипломатии», — сказал Рыженков на переговорах в Москве.

Белорусский министр также отметил, что накануне они обсудили множество вопросов деликатного характера и по многим из них нашли решения.

Он также поздравил Лаврова и «дружественный» российский народ с Днем России, пожелав благополучия, дальнейшего процветания и мирного неба над головой.

Путин вручил орден Лаврову 22 мая в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Президент отметил преданность министра иностранных дел России своей стране, его готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы страны.

Ранее историк объяснил значение ордена, врученного Лаврову.