На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Белоруссии оценил вклад Лаврова в дипломатию

Глава МИД Белоруссии назвал Лаврова «эпохой современной российской дипломатии»
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков поздравил коллегу из России Сергея Лаврова с награждением орденом святого апостола Андрея Первозванного I степени и назвал его «эпохой в современной российской дипломатии». Его слова приводит РИА Новости.

«В данном случае ваша работа была оценена не только как высокого государственного деятеля, но и человека, представляющего, на мой взгляд, целую эпоху современной российской дипломатии», — сказал Рыженков на переговорах в Москве.

Белорусский министр также отметил, что накануне они обсудили множество вопросов деликатного характера и по многим из них нашли решения.

Он также поздравил Лаврова и «дружественный» российский народ с Днем России, пожелав благополучия, дальнейшего процветания и мирного неба над головой.

Путин вручил орден Лаврову 22 мая в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Президент отметил преданность министра иностранных дел России своей стране, его готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы страны.

Ранее историк объяснил значение ордена, врученного Лаврову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами