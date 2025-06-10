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Зеленский пригрозил Венгрии раскрыть данные о ее шпионах

Зеленский: Киев может раскрыть шпионскую деятельность Будапешта на Украине
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Global Look Press/Reuters

Украина располагает доказательствами того, что Венгрия якобы занимается шпионажем на ее территории. Об этом в интервью изданию Valasz Online заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) <...>, которые мы также опубликуем при необходимости», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что деятельность разведывательной сети Венгрии расследовали с 2021 года.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проводит шпионскую деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на мнение жителей страны о вступлении Киева в ЕС и поддержке ВСУ. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что знаком с видеозаписями, на которых представлена «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством».

Ранее Зеленский заявил, что Орбан совершает «историческую ошибку» в отношении Украины.

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