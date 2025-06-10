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Зеленский заявил, что Орбан совершает «историческую ошибку» в отношении Украины

Зеленский: Орбан совершает серьезную историческую ошибку в отношении Украины
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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает историческую ошибку в отношении Украины из-за своей резкой риторики в адрес республики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Valasz online.

По словам Зеленского, Орбан использует Украину в «избирательных целях» и не понимает, что это будет иметь серьезные последствия для венгерского общества.

«Не помогая нам, он оказывает услугу Путину. Вот почему я сказал, что Виктор совершает серьезную историческую ошибку. Это мое личное мнение. Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики», — заявил Зеленский.

В то же время он выразил готовность к «нормальным отношениям» с Виктором Орбаном и Венгрией, если он того захочет.

«Но как он может использовать мое лицо для своих собственных выборов? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Ему не стоит использовать меня во внутренней политике. В других странах нет рекламных щитов с Орбаном. Потому что это было бы неэтично», — сказал Зеленский.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не способна стать членом НАТО и Европейского союза. По его словам, экономическое состояние Украины является неудовлетворительным.

Ранее Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО.

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