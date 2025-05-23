Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

Украина проводит шпионскую деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на мнение жителей страны о вступлении Киева в ЕС и поддержке ВСУ. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что знаком с видеозаписями, на которых представлена «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством» (цитата по ТАСС).

Как отметил Орбан, деятельность упомянутых агентов направлена на то, чтобы убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в ЕС. В частности, подчеркнул глава кабмина, Киев использует оппозицию в Венгрии для достижения своих целей.

До этого глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш сообщил, что спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов, которые собирали данные о венгерской армии и энергосистеме страны, а также пытались повлиять на позицию венгров в украинском конфликте.

Кочиш отметил, что имена шпионов появились в прессе в прошлую пятницу, 16 мая. Речь идет о Роланде Цебере и Иштване Холло. Информацию о них, как пояснил, политик, запросил у спецслужб Венгрии.

Как стало известно, Цебера имел двойное гражданство Украины и Венгрии, но в 2017 году отказался от венгерского и сейчас занимает пост депутата Закарпатского областного совета. Его идентифицировали «как нелегального сотрудника украинской разведки». В 2024 году ему запретили въезд в Венгрию и пребывание в стране.

В свою очередь Холло, по словам Кочиша, имеет только украинское гражданство. На данный момент он помещен под стражу, в отношении него ведется расследование дела о шпионаже.

Ранее в Венгрии заявили, что Европа и Киев не смогут принять поражение Украины.