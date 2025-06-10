Депутат Журова: Россию не нужно принуждать к миру

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россию не нужно принуждать к миру. Ее слова передает «Лента.ру».

По словам депутата, Россия и так выступает за урегулирование конфликта на Украине и призывает к переговорам.

«Украина совершает террористические акты на территории нашей страны, вглубь России постоянно прилетают беспилотники. Так что подобными заявлениями о необходимости принудить Москву украинская сторона просто пытается оправдать себя», — поделилась Журова.

Она пояснила, что в Москве «уже ничему не удивляются», но принуждать Россию к миру не нужно, так как она и так постоянно предлагает провести мирные переговоры.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что регулярные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы демонстрируют, что Украина не намерена выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности и всячески саботирует их возможное продолжение.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.