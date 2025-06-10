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В МИД России назвали прибалтийские страны марионетками

Лавров: Латвия, Литва и Эстония являются марионетками в руках еврограндов
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Литва, Латвия и Эстония не обладают политической самостоятельностью и являются лишь «марионетками в руках еврограндов», которые натравливают их на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что руководители прибалтийских стран не являются самостоятельными политиками, они — «марионетки».

Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с мелкой «дворовой шпаной», которая задирает и провоцирует людей, а когда получает ответ, тут же прячется за спинами «взрослых хулиганов», которые руководят этими «хулиганчиками» и натравливают их на нормальных людей.

В конце мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превращается в арену столкновения России и Эстонии. По его словам, стороны регулярно обмениваются действиями в акватории. Так, эстонские военно-морские силы попытались задержать следовавший в Приморск танкер Jaguar. В свою очередь Россия задержала вышедший из Таллина танкер Green Admire. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не позволит Англии быть владычицей морей.

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