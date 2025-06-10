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В МИД РФ назвали позором отказ Украины забрать тела бойцов ВСУ

Захарова: отказ Киева забрать тела бойцов ВСУ — позор, который увидел весь мир
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Отказ украинских властей принять тела украинских военных, переданные российской стороной, — это позор, который увидел весь мир, заявила в ходе Форума будущего — 2050 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просит, настойчиво просит забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир», — высказалась дипломат.

На этой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих, обмену ранеными и тяжелобольными бойцами. Он также сообщил, что украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

Позднее представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел солдат и обмену пленными не состоялась.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных.

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