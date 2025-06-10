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Глава МИД Белоруссии высказался о проблемах в отношениях с Россией

Глава МИД Белоруссии заявил, что нерешаемых проблем в отношениях с Россией нет
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Андрей Александров/РИА Новости

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что нерешаемых проблем в отношениях с Россией нет. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

«Хочу отметить, что нерешаемых вопросов в наших отношениях нет. Равно, как и нет тех вопросов, которые бы мы не обсуждали, и не могли бы найти какие-то решения», — заявил Рыженков.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства добавил, что президенты Белоруссии и России задают высокую планку двусторонним отношениям.

До этого Максим Рыженков напомнил, что Западу своими угрозами и беспрецедентными санкциями не удалось «удушить» и рассорить Россию и Белоруссию.

Кроме того, Рыженков отметил, что Украина не готова к миру на данный момент. Он указал на то, что у властей страны нет искренности в вопросе достижения мира, поскольку нынешнему руководству это невыгодно.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.

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