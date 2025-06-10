Глава МИД Белоруссии считает, что Украина не готова к миру

Глава МИД Белоруссии Рыженков: пока мне не кажется, что Украина готова к миру

Украина в данный момент не готова к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мне не кажется, что готовы к миру там», — сказал он.

Рыженков также раскритиковал отсутствие договоренностей по дате передачи тел военнослужащих между сторонами конфликта.

«Понятно, для тебя там политически может быть невыгодно деньги платить, признать, что их 6 тысяч и так далее. Ну а родственники? А близкие?» — добавил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле, с Украины вернулась первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Точное число вернувшихся военных в ведомстве не раскрыли, однако заявили, что Киеву было передано аналогичное число военнопленных.

В министерстве добавили, что сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Впоследствии их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.