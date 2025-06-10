Рыженков заявил о неудачной попытке Запада рассорить Россию и Белоруссию

Западу своими угрозами и беспрецедентными санкциями не удалось «удушить» и рассорить Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

«Беспрецедентные санкции со стороны бывших международных партнеров по бизнесу, прямые военные угрозы от НАТО <...> это все, по задумке западных стратегов, должно было нас удушить, рассорить, но в реальности сделало нас только сильнее», — сказал Рыженков.

До этого белорусский министр рассказал, где «сидят» главные зачинщики украинского конфликта. По его словам, они находятся за пределами страны и решают свои экономические вопросы.

Рыженков отметил, что они хотят продолжения конфликта, поскольку не достигли тех целей, которые ставили перед собой в начале. По мнению главы МИД Белоруссии, эти люди пытаются руками Украины ослабить Россию, дав понять, что речь идет о ЕС и тех, кто за океаном.

Кроме того, Рыженков считает, что Украина не готова к миру на данный момент. Он указал на то, что у властей страны нет искренности в вопросе достижения мира, поскольку нынешнему руководству это невыгодно.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.