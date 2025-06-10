Бывшего врача Байдена обвинили в неподобающем сексуальном поведении

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон обвинил бывшего лечащего врача Джо Байдена Кевина О'Коннора в неподобающем поведении сексуального характера на рабочем месте. Об этом сообщает Daily Caller.

«Я видел, как он делал это несколько раз - он просил у людей, с которыми встречался в первый раз, телефоны. Они давали ему свои телефоны, и он засовывал их себе в штаны в область паха, а затем возвращал. Он думал, что это было просто невероятно смешно», — поделился Джексон.

Он добавил, что О'Коннор также отпускал пошлые комментарии в адрес коллег-женщин.

До этого бывший президент США Джо Байден назвал «нелепыми» подозрения в сговоре подчиненных для использования его автопера во время работы его администрации.

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Байдена в изданных им указах. В Белом доме пояснили, что в рамках работы планируется установить, при подписании каких документов использовалась автоподпись бывшего президента.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.