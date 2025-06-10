На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали слова Мединского по Карабаху

Захарова: Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника президента РФ Владимира Мединского о регионе.

По словам дипломата, Мединский говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей.

На этой неделе помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT заявил, что украинский регион «превратится в огромный Карабах», если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире. Нагорный Карабах был спорным регионом между Арменией и Азербайджаном, напомнил помощник президента РФ.

Комментируя слова Мединского, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта. Дипломат подчеркнул, что сравнение украинского конфликта с конфликтом в Нагорном Карабахе является неуместным, поскольку Карабах является исконно азербайджанской землей, и Россия это признавала.

Ранее в Азербайджане высказались об урегулировании на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами