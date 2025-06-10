Российская Федерация признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника президента РФ Владимира Мединского о регионе.

По словам дипломата, Мединский говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей.

На этой неделе помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT заявил, что украинский регион «превратится в огромный Карабах», если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире. Нагорный Карабах был спорным регионом между Арменией и Азербайджаном, напомнил помощник президента РФ.

Комментируя слова Мединского, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Мединского в искаженном описании Карабахского конфликта. Дипломат подчеркнул, что сравнение украинского конфликта с конфликтом в Нагорном Карабахе является неуместным, поскольку Карабах является исконно азербайджанской землей, и Россия это признавала.

Ранее в Азербайджане высказались об урегулировании на Украине.