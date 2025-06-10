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Шеф разведки ФРГ утверждает, что Россия может напасть на одну из стран НАТО

Шеф разведки ФРГ Каль: Россия больше не верит в силу 5-й статьи НАТО
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Global Look Press

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия больше не верит в силу 5-й статьи НАТО о коллективной обороне и якобы хотела бы проверить ее нападением на одного из участников Североатлантического альянса. Его слова приводит телеканал N-tv.

По его словам, не стоит недооценивать «угрозу» со стороны России, поскольку, считает он, Москва стремится расширять сферы влияния.

«Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина — это лишь один шаг на пути к Западу. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО работает. И они хотели бы это проверить», — сказал Каль.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

Ранее Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО.

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