На Украине осудили Польшу за планы учредить день памяти жертв Волынской резни

Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти жертв Волынской резни 1943 года. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Журналисты отметили, что парламент Польши принял решение ввести 11 июня государственный праздник, посвященный жертвам украинских националистов. В МИД Украины назвали используемую формулировку о геноциде провокационной. По данным ведомства, она противоречит добрососедским отношениям между странами.

Издание отметило, что в украинском внешнеполитическом ведомстве призвали Польшу не искать врагов в лице Украины. При этом в МИД республики подчеркнули, что путь к примирению лежит через диалог, а не односторонние политические оценки, следует из материала.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50-60 тысяч поляков.

В январе бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.