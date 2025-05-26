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В европейской стране тысячи украинцев лишили статуса беженцев

В Швейцарии более 32 тысяч украинцев лишились статуса беженцев
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Shutterstock

Более 32 тыс. украинцев в Швейцарии с 2022 года лишились защитного статуса S, дававшего им право на пребывание в стране. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по миграции Швейцарии в соцсети Х.

Исходя из представленных данных следует, что действующий защитный статус имеют 68 609 человек, а еще 32 616 человек лишились данного статуса.

Издание SonntagsZeitung отмечало, что власти Швейцарии стали все чаще отказывать в предоставлении защитного статуса. Если в 2022 году положительное решение получали около 99% заявителей, то в текущем году этот показатель снизился до 87%.

Недавно депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что прекращение огня на Украине без проведения переговоров не имеет шансов на успех.

Он также заявлял, что Украину ждет поражение на поле боя, если власти страны откажутся от переговоров с Россией в Турции.

Ранее в Швейцарии открыли дело против воюющих на стороне Украины наемников.

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