На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сделали прогноз по поводу передачи США разведданных Украине

Foreign Policy: США не остановят передачу спутниковых разведданных Украине
close
Mariam Zuhaib/AP

США не планируют останавливать передачу Украине спутниковых разведданных. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа.

«(США. — «Газета.Ru») не приостановят доступ Украины к американским спутниковым разведданным», — говорится в публикации.

В издании добавили, что эти разведданные являются критически важными для Украины.

Авторы статьи также полагают, что Соединенные Штаты могут предложить Киеву продолжение военной помощи, однако, чтобы она не обходилась Вашингтону слишком дорого, как это было при прошлом президенте Джо Байдене.

В журнале не исключают, что Трамп может прекратить активное участие в дипломатическом процессе по урегулированию конфликта на Украине, обвинив Москву и Киев в том, что они «не делали так, как он указывал».

До этого Дональд Трамп заявил, что если РФ «перейдет черту», то США будут действовать очень жестко по отношению к Москве.

Глава Белого дома также назвал ошибочными высказывания Европы, что он — друг России. Американский лидер подчеркнул, что он «не друг никому».

Ранее Трамп заявил, что в США «у всех есть яйца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами