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Генсек НАТО высказался по обещанию принять Украину в альянс

Рютте: обещание принять Украину в НАТО останется в силе
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обещание лидеров стран альянса в будущем принять в свой состав Украину останется в силе. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы говорили, что этот путь в НАТО — необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита», — заявил он.

При этом он отметил, что в коммюнике по итогам саммита альянса в Нидерландах этот вопрос может не получить отражения.

«Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного», — сказал Рютте.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте урегулирование конфликта на Украине. Сообщается, что Фидан и Рютте также затронули тему подготовки к саммиту НАТО, который должен состояться 24-25 июня в Гааге.

Также сообщалось, что на саммите НАТО обсуждение Украины сведут к минимуму из-за президента США Дональда Трампа.

Ранее Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.

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