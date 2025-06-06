НАТО сократят обсуждение Украины из-за Трампа

На саммите НАТО обсуждение Украины сведут к минимуму из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Официальные лица... стремятся сделать его [Саммит. — «Газета.Ru»] коротким, ограничить обсуждение Украины и организовать встречи так, чтобы Зеленский смог каким-то образом присутствовать, не провоцируя Трампа», — говорится в публикации.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня.

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО в частности, сказал Зеленский. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.